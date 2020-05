Links & Tipps 05.05.2020

Video-Werkzeuge gratis gegen Spende

Wer möchte, kann für die WHO und gegen den Corona-Virus spenden, an sich ist die Aktion aber kostenlos: Ein Bundle an Werkzeugen für Video-Macher ist damit gratis im Internet zu haben.

Accusonus, Boris FX und weitere Partner haben Musiklizenzen, Plug-Ins und Material für Videos zusammengestellt und geben sie gratis her: Die Angabe einer eMail-Adresse und eines Passworte für ein kostenloses Kundenkonto reicht für den Download.



Video Creation Bundle 2020



Und wer möchte kann auch noch eine Spende für die WHO geben, um gegen den Corona-Virus aktiv zu werden. Gute Aktion und tolle Software kostenlos!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Video #Spende #Corona #gratis







Auch interessant!

Meeting und Workshop online halten

Wenn die Präsenzveranstaltung zum Online-Event werden muss, dann stellt sich zu allererst die Frage nach ...



360 Grad Videos bearbeiten

Ein kostenloses Programm zur Bearbeitung von 360grad-Videos wurde für die Insta360 herausgegeben. Das 'St...



Video Deluxe 2015 Premium im Test

Da ist sie wieder, die jährliche Neuerscheinung zu dem Videoschnittprogramm aus dem Hause Magix. Warum si...