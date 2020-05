Aktuelles 11.05.2020



Youtube zeigt, wann die User aktiv sind

Die eigenen Follower auf Youtube sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Videos. Wann diese online sind, ist daher ein relevanter Faktor.

Im eigenen Youtube-Studio unter Analytics (Bereich Zielgruppe unten) gibt es nun eine neue Statistik, die zeigt, wann die Abonnenten eines Kanals auf Youtube aktiv sind.







Noch sehen nicht alle Channels die neuen Charts und die Möglichkeiten sind eingeschränkt, aber die Aussage ist besonders spannend: Will man einen Live-Stream starten, sollte man das in einer Zeit machen, wo viele der eigenen User möglichst auch anwesend sein können. Und ein neues Video startet man eher am Anfang eines Zeitraums, indem viele User aktiv sein werden, damit Youtube auch viele Sichtkontakte schafft und demnach auch Erfolge für die künftige Reihung 'sieht'.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Youtube #Statistik #Erfolg







