Links & Tipps 02.12.2020

Videos bei Events machen: DSGVO

Wer Eventvideos für ein Unternehmen machen will, muss eine Menge Regeln beachten. Insbesondere die Frage nach dem Datenschutz ist dabei wichtig.





Was Unternehmensvideos betrifft, hat GGR ein informatives Video veröffentlicht, das im Wesentlichen für ganz Europa gilt. Die DSGVO für Business-Videos ist damit recht umfangreich behandelt - neben Deutschland auch für Österreich.

