Technik 18.06.2021

Teamwork per NDI und RTMP

Die Videokonferenz-Plattformen versuchen sich stärker zu vernetzen. Nicht untereinander, aber mit anderen Zielen zur Präsentation von Video.

Skype konnte das schon lange und lieferte die Kameras auch als NDI-Stream über das Netzwerkkabel zu passenden Empfängern, etwa einem Streamingprogramm wie OBS am Computer. Einen Interviewpartner mit Skype in eine Streaming-Sendung zu holen, wurde damit deutlich einfacher.



NDI ist eigentlich ein Protokoll für hochwertige aber auch breitbandige Verbindungen mit Audio und Video im professionellen Bereich. Und NDI dürfte meist überdimensioniert sein für solche Anwendungen, wo schon die Quelle qualitativ nicht Erfordernisse an die Daten stellen dürfte. In Richtung Youtube, Twitch und Co. ist es auch eher RTMP, was zum Transport des Materials verwendet wird.



Kein Wunder also, dass die Videokonferenzsysteme nicht nur neue NDI-Schnittstellen ankündigen, sondern auch RTMP - bei beidem ist Microsoft gerade höchst aktiv, was einerseits dem Augenmerk auf Teams geschuldet sein dürfte als auch der Erfahrung, die man von Skype mitgebracht hatte. Und so soll Microsoft Teams die Meetings bald per RTMP etwa an Twitch weiterleiten kann, wo weitere Besucher zusehen können.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Microsoft #Teams #Videokonferenz #RTMP #Video #Streaming







Auch interessant!



Profi-Video und Ton: Übergabe an Videokonferenz oder Streaming

Videokonferenzen mit Webcam und Notebook-Mikrofon sind weder professionell, noch stabil in größeren Szenarios. Bild und Ton können aber auch professionell zugespielt werden.





Zoom als Werkzeug für Videokonferenzen bekommt mit Microsoft Teams einen starken Mitbewerber. Insbesonder...





Wenn die Präsenzveranstaltung zum Online-Event werden muss, dann stellt sich zu allererst die Frage nach ...





Wenn mehrere Personen ein Meeting abhalten müssen, ist ein persönliches Treffen nicht unbedingt erforderl...