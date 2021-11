Links & Tipps 24.11.2021

Remote-Produktionen werden einfacher

Seit hopin den Streaming-Verteiler Streamyard übernommen und integriert hat, ist das professionelle Streamen samt Remote-Produktion so einfach wie nie.

Veranstaltungen aller Art zu streamen ist jetzt wieder 'standard', die Voll-Remote-Produktion auch in Corona-Zeiten am sichersten. Das bedeutet, dass Referenten und Teilnehmer beide vom Computer oder Endgerät aus zugeschaltet werden, der Veranstalter genauso entfernt sitzt wie der Produzent der Veranstaltung, der Regie und Technik übernimmt. Seit der Integration durch hopin, einer Plattform für hybride und virtuelle Events, ist Streamyard als Streaming-Server mit einem Studio, das auch Interaktion über mehrere Plattformen hinweg möglich macht, noch effizienter für solche Zwecke einsetzbar.



Streamyard Server



Für relativ geringen Kosteneinsatz bekommt man hier eine zentrale Stelle für die Regie und das Einladen von Referenten und Interviewpartner, das Abmischen und live Ausspielen auf Server von Youtube, Facebook, LinkedIn und andere Ziele. Auch Hopin ist darunter, d.h. auch große Konferenzen lassen sich samt Abrechnung und mehr abbilden.



Spannend auch, dass nicht nur audiovisuelle Events umsetzbar sind, sondern auch rein auf Audio bezogene. Wer einen Podcast umsetzen mag, nimmt einfach nur die Tonspur auf. Natürlich kann man auch Videos aufnehmen. Mit professioneller Streaming-Unterstützung ist in jedem Fall auch eine Remote-Produktion möglich, also das Outsourcen des technischen und regiemäßigen Aufwandes einer Veranstaltung.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Streaming #Streamyard #hopin #Konferenz #Youtube







Auch interessant!

Live Video-Streaming aus dem Internet produziert

Ein Webinar oder eine Konferenz, die gestreamt werden soll, braucht eine entsprechende Produktion, Regie,...



PK-Streaming remote produzieren?

Man muss nicht einmal einen Ort gemietet haben, um eine Pressekonferenz veranstalten zu können. Tipps zur...



Whiteboard direkt im Streaming: Canvastream

Direkt in den Bildschirm zeichnen, ob via OBS gestreamt oder aufgezeichnet oder via HDMI am Atem-Switcher...



Bandbreite für Streamings testen

Reicht die Bandbreite am Standort für ein Livestreaming aus? Diese Werkzeuge und das zugehörige Wissen ge...



Hybrid-Konferenz im Streaming

Und wieder ein Konferenztag, der von uns mit der Video-Technik ergänzt wurde. Das Spannende: Es handelt s...



Anfrage Video-Streaming: Angebote erhalten!

Sie wollen günstige Angebote für Ihr Livestreaming-Projekt erhalten? Dann stellen Sie hier eine Anfrage, ...



Profi-Video und Ton: Übergabe an Videokonferenz oder Streaming

Videokonferenzen mit Webcam und Notebook-Mikrofon sind weder professionell, noch stabil in größeren Szena...



Verkaufsträger Internet

Allein in den vergangenen zwei Jahren stieg die Zahl der Konsumenten, die ihre Waren ausschließlich in de...