Technik 02.04.2022

Telegram erlaubt Streaming mit RTMP

Nicht nur vom Smartphone, sondern auch via professionellen Systemen und Streaming-Programmen wie OBS aus kann Telegram nun Live-Videos empfangen.

Die Funktion befindet sich dort, wo man auch Livestreams starten oder terminisieren kann, sie nennt sich 'stream with...' und zeigt dann die Server-Daten, die man für einen RTMP bzw. RTMPS-Stream braucht. Telegram wird dabei so wie Youtube und Co beschickt, h264 wird bei der Codierung bevorzugt.



Das kommt einigermaßen überraschend, da die Livestream-Funktion noch nicht so alt ist und Telegram genauso wie Instagram das Füttern via Smartphone als Basis hat. Wer weiß, vielleicht lenkt Meta auch bei Instagram ein und bietet eine Zuspielung via RTMP einmal an?

#Streaming #Telegram #Instagram #RTMP







