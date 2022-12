Branche 15.12.2022

Filmstudios im Hafen Wien

Zwei neue Hallen und eine Gesamtfläche von über 3000 Quadratmeter sollen als Filmproduktions-Basis in Wien geschaffen werden.

Die Studios am Rosenhügel waren die letzten großen Produktionsmöglichkeiten für den Film in Wien. Nun sollen im Hafen Wien zwei neue große Hallen geschaffen werden, die auch internationalen Vorgaben technisch standhalten. Schon 2023 wird der Bau beginnen, in Betrieb gehen die Anlagen 2024.



Die Umsetzung erfolgt vom Hafen Wien selbst und HQ7 Studios (CC Real). Für den Filmstandort Wien ergeben sich damit wieder mehr lokale Möglichkeiten, nachdem bisher viele Produktionen ins benachbarte Ausland wandern mussten.

