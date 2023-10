Beispiele 10.10.2023

Musikvideo für TV und Internet

I-Hoff ist der neue Titel des Burgenländers Lightwörker, der damit die zweite Single seines Erfolgsalbums in die Welt trägt.





Das Musikvideo hat daher große Bedeutung, um die Verbreitung sicherzustellen - und das scheint den Erfahrungen der ersten Tage nach gelungen zu sein. Etwa die doppelten Abrufzahlen der vergangenen, ebenfalls schon sehr erfolgreichen, Produktionen zeugen von einem Top-Neueinstieg der Single.



Auftraggeber: LIGHTWöRKER

Soundtrack: LIGHTWöRKER

Video: Tripple

Location: St. Margarethen

