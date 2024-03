Branche 08.03.2024

Nikon kauft RED

Der Spezialist für Kameras mit Kinopotential RED wurde komplett von Nikon übernommen. Der Deal könnte für beide Unternehmen einen Sprung nach vorne bedeuten!

RED, der kleine und flinke US-Anbieter von High-End-Kameras wurde von Nikon, dem Riesen aus Japan, übernommen. Die beiden jetzigen Freunde waren zuletzt eher als Gegner bekannt, wo sie zuletzt vor Gericht um RAW-Speicherung in der Kamera getritten haben - diese Patente sind nun in der Hand von Nikon und der Streit beendet. Wer genau hingesehen hat, konnte das bereits erahnen, denn die neuen Nikon-Kameras haben sich vom Patentstreit nicht abhalten lassen.



Nikon profitiert aber auch anderswo von der Übernahme. Die neue Kamera-Abteilung aus den USA liefert nicht nur höchste technologische Leistung und eine flinke Entwicklung disruptiver und eigener Lösungen, sie hat auch eigene Sensoren (macht Nikon vielleicht von Sony unabhängiger) und einen besonders guten Ruf im Videobereich. Nikon ist hier zwar Pionier (mit den Kameras wie der D90 war Nikon ursprünglich ganz weit vorne im Videobereich bei DSLRs), hat diese Rolle aber gegenüber Canon und Sony verloren, die beide eigene Videoproduktreihen im Regal haben.



Trotzdem hat Nikon als Videokamera-Hersteller in Form der Mirrorless-Kameras beste Arbeit geleistet, nur das passende Image fehlte noch. Und so holt sich Nikon eine Marke ins Haus, die das Image aufbessert und liefert durch die enorme Manpower von Nikon auch noch neue Möglichkeiten für RED. Schließlich kann Nikon mit führenden Technoligien bei Autofokus und Bilderkennung, dem Z-Mount samt den besten Objektiven (RED muss derzeit mit Canon-RF auskommen) und vielen Dingen mehr auch für den übernommenen Part wesentliche Teile beisteuern. Das Potential der Entwicklungsabteilungen in Japan kommt da noch dazu, was aus dem Global-Shutter-Sensor von RED auch noch enorme Chancen ausrechnen läßt.



Im Produktportfolio zieht Nikon mit Canon und insbesondere Sony in vielen Bereichen auf gleich oder daran vorbei, ergänzt seine Möglichkeiten ohne zu große Überschneidungen und holt sich neue Patente an Bord, die im Videobereich einen großen Unterschied machen können. Der Nikon-RED-Deal ist vielleicht die Übernahme des Jahres.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Nikon #RED #Canon #Sony #Übernahme







Auch interessant!

Nachbericht und Video: Photo Adventure 2022 in Wien

Die Messe ist nach der Corona-Pause wieder da! Und es gab wieder alles für Fotografen und jene, die Outdo...



Nikon Z9

Nikon hat tolle professionelle 'mirrorless' Kameras im Angebot und wohl die besten Objektive dazu. Mit de...



Nikon Z50 im Vergleich

Die Nikon Z6 und Z7 haben den Start im neuen Mirrorless-Segment bei Nikon gemacht, nachdem die 1er-Serie ...



Nikon hält D90 dagegen

Canon brachte sich mit der 50D in Stellung und Nikon kontert schon einen Tag danach mit der D90 im ähnlic...